Ставрополь, , 11:12 — REGNUM Дума Ставропольского края поддержала законопроект о применении QR-кодов в общественных местах. Постановление о поддержке этой меры в качестве защищающей от распространения коронавируса подписано председателем краевого парламента Николаем Великданем 26 ноября 2021 года.

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«Поддержать принятие проекта федерального закона № 17 357−8 о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — говорится в постановлении.

Напомним, с предложением о внесении в этот закон изменений, в частности о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест, выступило правительство России. Оно внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Его рассмотрели парламентарии многих субъектов РФ. В частности, одобрительное решение по законопроектам приняли депутаты Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.