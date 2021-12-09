Москва, 9 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В России стоимость арестованного и изъятого имущества взяточников впервые превысила установленный ущерб. Вопросы взыскания в бюджет преступно нажитого имущества находятся в зоне повышенного внимания, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Duma.gov.ru Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Государственной думе 16.11.2021

«Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за девять месяцев этого года превысила размер установленного ущерба», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, с начала года имущества было изъято на 53,8 млрд рублей, тогда как сумма ущерба составляет 53,2 млрд рублей, уточнил Краснов. Генпрокурор РФ также добавил, что возмещено еще 15 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснов заявил, что в России необходимо ужесточить наказание для мелких взяточников, которые действуют в группе или прибегающие к вымогательству.

Он также отметил, что введение Банком России цифрового рубля повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег, поэтому идею поддерживает Генеральная прокуратура России.

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