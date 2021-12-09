Москва, , 05:54 — REGNUM Введение Банком России цифрового рубля повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег, поэтому идею поддерживает Генеральная прокуратура России, сообщил 9 декабря глава ведомства Игорь Краснов.

Цифровая экономика D-russia.ru

«Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем. По такому пути сегодня идут многие страны», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Краснова, главным преимуществом от введения новой формы денег будет существенное повышение прозрачности расчётов. Таким образом, в ведомстве рассчитывают на снижение рисков коррупции и отмывания денег, а также на появление новых возможностей для борьбы с криминальными угрозами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пакет законопроектов об обращении цифрового рубля Госдума начнет разрабатывать в 2022 году, вместе со стартом эксперимента по его внедрению.

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