Москва, 9 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Слабость, повышение температуры, головная боль и кашель — основные признаки заражения коронавирусом штамма «Омикрон», рассказала эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова 9 декабря РИА Новости.

(сс) Jill Carlson Школьник в маске

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По словам Руженцовой, заместителя директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, при заболевании, вызванном новым штаммом, температура поднимается до 38 градусов и выше. Заболевшие также жалуются на выраженную слабость или усталость, головные боли, снижение аппетита, кашель.

Лёгкие и другие органы тела поражаются также, как типичном течении COVID-19. Пока специалисты немного знают об особенностях нового штамма, но скоро информации о нём будет больше.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт этого же НИИ Дарья Хавкина добавила, что у детей чаще проявляется сыпь. Её фиксируют в 15% случаев. При заражении «Омикроном» у детей, как и у взрослых, поднимается температура, болит голова, теряется аппетит.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм B.1.1.529, позже названный «Омикроном», выявили на юге Африки в третьей декаде ноября.

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