Москва, 9 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Наиболее болезненной для России является тема военного освоения Украины странами-участницами НАТО. Об этом 9 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Mfa.gov.ua Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Следите за развитием событий в трансляции: «О чем говорил Владимир Путин с Джо Байденом — все новости»

«Если говорить про военное присутствие стран НАТО на Украине, то для России именно эта тема является самой значимой», — заявил эксперт.

«Мы не знаем, какие тут произошли подвижки, но можно быть уверенным, что многократно подчёркнутый конструктивный тон переговоров подразумевает учёт российской позиции со стороны США», — отметил Неменский.

«А вот принятая на Украине официальная внешнеполитическая цель повступлению в НАТО опять же абсолютно фиктивна и никем не обсуждалась», — сообщил политолог.

«Украина интересует НАТО только как территория для военного освоения в контексте противостояния с Россией, но никак не в качестве возможного члена альянса» — заключил Неменский.

Напомним, что 7 декабря состоялись онлайн-переговоры президентов России и США.