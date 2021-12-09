Москва, 9 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Общественная палата России утвердила заключение по итогам общественной экспертизы двух законопроектов о введении QR-кодов, рекомендовав отказаться от упоминания этого термина в текстах документов. Об этом 8 декабря сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Людмила Лис ИА REGNUM Общественная палата РФ

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«В частности, целесообразно отказаться от упоминания в тексте законопроекта термина «QR-код» и использовать слова, более понятные широкой аудитории», — говорится в тексте заключения, опубликованном Михеевой в Telegram-канале Общественной палаты.

Чтобы не беспокоить граждан странным названием, ОП РФ предложила найти более понятную замену «QR-коду», например, называть его «сертификатом иммунного здоровья» или «свидетельством».

Заключение на 19 страницах содержит множество других предложений. Например, в Общественной палате считают, что «реализация предусмотренных законопроектами мер должна проводиться по результатам всесторонней оценки их возможных последствий для всех сфер общественных отношений — не только для сферы противоэпидемической работы».

Михеева призвала к консолидации всё гражданское общество России и выразила надежду на то, что по вопросу введения ограничений для граждан будет достигнут общественный консенсус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума приняла решение обсудить законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении в декабре 2021 года.

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