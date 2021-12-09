Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Переговоры, которые состоялись 7 декабря между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом, приветствует Организация Объединенных Наций. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 8 декабря в ходе пресс-конференции.

Штаб ООН

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По его словам, во всемирной организации надеются на то, что прошедший саммит приведет к снижению напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Дюжаррик отметил, что ООН также одобрит распространение подобных контактов на другие страны НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Владимир Путин заявил, что беседа с Джо Байденом была «открытой, предметной и конструктивной».

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