Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предложило администрации региона прекратить практику выдачи QR-кодов об иммунном статусе тем, кто переболел COVID-19 без официального обращения к врачам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Соответствующее письмо глава управления, главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова направила в Смольный, пишет издание городского правительства «Петербургский дневник».

По мнению чиновницы Роспотребнадзора, выдача QR-кодов таким гражданам ведёт к искажению статистики о количестве переболевших в регионе, на основании которой делаются выводы об уровне коллективного иммунитета.

С конца октября граждане, болевшие ковидом без обращения к врачам, могли обратиться в поликлинику за получением QR-кода, предъявив положительный ПЦР-тест, полученный в ходе болезни, либо результат КТ, подтверждающий вирусную пневмонию, характерную для COVID-19, а также отрицательный ПЦР-тест, свидетельствующий о выздоровлении.

После претензий Роспотребнадзора эта практика может быть прекращена.