Веллингтон, 9 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 103 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Уточняется, что 88 пациентов выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Остальных зараженных выявили в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 9457.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 70 пациентов с COVID-19. Из них пятеро находятся в палатах реанимации. Отмечается, что уже 88% жителей Новой Зеландии привились против коронавирусной инфекции.