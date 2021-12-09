Екатеринбург, 9 декабря, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Курсантов екатеринбургского Суворовского училища предупредили о предстоящей вакцинации от COVID-19. Родители опасаются, что их детей привьют принудительно, сообщают СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник-V»

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Военные отмечают, что вакцинировать суворовцев будут исключительно на добровольной основе. Однако это не уменьшает беспокойство родителей. Информация о вакцинации суворовцев появилась после совещания, которое прошло в Министерстве обороны. Теперь актуальную тему свердловчане обсуждают в родительских чатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловские власти заявили о том, что обязательной вакцинации школьников от ковида пока не планируется. На данный момент дети от 12 до 17 лет могут привиться вакциной «Спутник М» на добровольной основе.