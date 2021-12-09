Тегеран, 9 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. 8 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 446, причем 90 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 90 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 130 446», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 3309 новых случаев заражения COVID-19, при этом 534 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 943 467 пациентов из общего числа 6 144 644 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3185 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 58 412 319 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. 48 767 237 человек на данный момент сделали повторную прививку.