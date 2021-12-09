Астана, 9 декабря, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Все нормативные документы, необходимые для взаимного признания паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции с Россией, подготовлены Казахстаном. Об этом 9 декабря заявил журналистам глава казахстанского минздрава Алексей Цой.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

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Он отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры по указанной теме. По словам Цоя, Россия также прорабатывают соответствующие вопросы законодательного регулирования.

Вместе с тем министр не смог назвать сроки, когда произойдет взаимное признание паспортов вакцинации с РФ. Кроме того, глава ведомства напомнил, что Казахстан уже признал сертификаты о прививках от COVID-19 для граждан из 24 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря казахстанский минздрав объявил о достигнутых с Индонезией договоренностях по поводу взаимного признания документов о вакцинации от COVID-19.