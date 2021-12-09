Париж, 9 декабря, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Французские медики выявили ещё 61 тыс. 340 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, таким образом, общее число заболевших COVID-19 во Франции превысило 8 млн человек. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Агентства общественного здравоохранения республики.

Франция

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«Число инфицированных вирусом составило 8 млн 48 тысяч 931 человек, увеличившись на 61 тыс. 340 человек», — говорится в сообщении.

В больницах на лечении находятся 13 тыс. 44 человека, из которых 2426 — в палатах интенсивной терапии. Умерли от заболевания за последние сутки 129 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 декабря во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки.