Сантьяго, 9 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Вакцина «ни при каких обстоятельствах» не может быть введена насильно. Об этом в ходе семинара по передовому опыту и доступу к вакцинам и лечению заявила верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет, сообщает агентство EFE.

Michelle Bachelet Мишель Бачелет

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Она подчеркнула, что в случае введения обязательных прививок они должны применяться с определенной гибкостью и некоторыми исключениями, например, для людей, которым препарат противопоказан.

Заявление Бачелет прозвучало на фоне того, что несколько стран рассматривают возможность обязательной вакцинации для борьбы с новыми волнами ВИЧ/СПИДа.