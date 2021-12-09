Москва, 9 декабря, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В четверг, 9 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Новый Арбат

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В ночь на 10 декабря в Москве переменная облачность, без осадков, гололедица. Температура воздуха −17… −15 °C.

Ветер северный 5−10 м/с, ночью — восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −15… −10 °C, на востоке региона до — 4 °C, днём. Ночью — −19… −14 °C.

В пятницу, 10 декабря, днём в столице ожидается −13… −11 °C, по области −14… −9 °C. Переменная облачность, без осадков, гололедица. Ночью в регионе ожидается −19… −14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды на территории Грузии вновь запрещено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья.