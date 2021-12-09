Гавана, 9 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Кубинские врачи обнаружили у одного из заразившихся коронавирусом штамм «Омикрон». Об этом сообщает кубинское агентство ACN.

Куба

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Отмечается, что житель западной провинции Пинар-дель-Рио 27 ноября приехал с территории Мозамбика, где он был в командировке. Спустя один день после возвращения мужчина пожаловался медикам на высокую температуру и боль в горле. Анализы подтвердили наличие коронавируса в организме кубинца, его госпитализировали.

После дополнительных исследований врачи выявили в организме мужчины штамм «Омикрон». Как минимум 16 человек, находившихся в контакте с кубинцем, уже изолированы.