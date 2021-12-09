Москва, 9 декабря, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания 8 декабря с дальневосточными губернаторами обсудил тему борьбы с коронавирусом и раскритиковал глав регионов за низкие темпы вакцинации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Вакцинация

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«В целом можно говорить о некотором сокращении темпов роста заболеваемости. За прошедшие сутки выявлено 2267 больных. Это самое минимальное значение за последние три недели. Снижается смертность населения. Вместе с тем загруженность коечного фонда достаточно высокая, превышает 80%», — сказал полпред президента.

Отмечается, что весь курс вакцинации от COVID-19 прошли 59,1% взрослого населения Дальнего Востока. Всего необходимо привить 80,6% жителей.

В число регионов, которые не достигли среднероссийских значений вакцинации, попали Хабаровский край (47,7%), Еврейская автономная область (50,2%) и Приморье (52,6%).

«Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развертывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента», — заявил Юрий Трутнев.

В середине ноября полпред на совещании с главами дальневосточных регионов заявил, что в случае плохой работы губернаторов, «выводы будут делаться на уровне президента».

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Как сообщало ИА REGNUM, о расширении базы данных из 45 тыс. геномных последовательностей коронавируса на единой платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia) Сервис RuStrain» сообщила 8 декабря пресс-служба Роспотребнадзора.