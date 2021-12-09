Москва, 9 декабря, 2021, 05:53 — ИА Регнум. О расширении базы данных из 45 тыс. геномных последовательностей коронавируса на единой платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain» сообщила 8 декабря пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что по состоянию на 8 декабря в Российскую национальную базу данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 VGARus загружено 45 тыс. геномных последовательностей коронавируса. Из них более 21 тыс. полногеномных последовательностей и свыше 23 тыс. фрагментов генома S-белка (участок, позволяющий определять наиболее важные мутации).

В ведомстве уточнили, что такое существенное пополнение базы данных стало возможным при активном участии в программенаучных учреждений Роспотребнадзора множества других научных и медицинских учреждений России.

Напомним, российская национальная база данных геномных последовательностей коронавируса VGARus была зарегистрирована в июне текущего года. В базу данных могут выложить информацию об изучаемых мутациях коронавируса SARS-CoV-2 любые научные учреждения России из числа тех, что занимаются секвенированием геномов коронавируса и зарегистрированы на специальном портале.

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