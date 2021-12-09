Москва, 9 декабря, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Характерными симптомами при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Специалист уточнила, что на настоящее время по анализу течения заболевания у подавляющего большинства пациентов, заразившихся штаммом «Омикрон» наблюдаются выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель.

При этом все названные симптомы могут сопровождаться характерным для COVID-19 поражением лёгких и других органов. Руженцова отметила, что сведений об особенностях вызываемого «Омикроном» заболевания немного, однако новые данные ожидаются в ближайшее время.

Данных по течению заболевания, вызванного «Омикроном» также немного, однако уже сейчас специалисты отметили ряд особенностей. Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что у детей, дополнительно к основным симптомам, которые наблюдаются и у взрослых, в 15% случаев появляется характерная сыпь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёный из Великобритании назвал необычный симптом у детей, заразившихся штаммом «Омикрон».