Белград, 9 декабря, 2021, 01:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии было зарегистрировано более 1600 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщило министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От последствий COVID-19 умер 41 человек. В больницах от этого заболевания в настоящее время лечится 3300 пациентов.

Сербские врачи отмечают, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, так как регистрируется меньше новых случаев заражения коронавирусом, также снижается количество госпитализированных пациентов. Тем не менее, летальных исходов от COVID-19 все еще много, отмечают врачи.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Сербии от COVID-19 умерло более 12 000 человек.