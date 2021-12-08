Джакарта, 9 декабря, 2021, 00:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 39 человек стали жертвами извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Об этом 8 декабря сообщил информационный портал Republika со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

M. Rietze Вулкан Семеру

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

Ранее в списке погибших было 34 местных жителя. Еще 105 человек пострадали. У 23 пострадавших выявлены серьезные травмы. Кроме того, 12 человек считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря власти Индонезии объявили, что из-за извержения вулкана Семеру были эвакуированы в общей сложности 3697 человек.