Москва, 9 декабря, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Украинская сторона в течение семи лет игнорирует необходимость согласования с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) будущего статуса Донбасса, заявил 8 декабря журналистам полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Andrew Butko «Освободителям Донбасса»

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина разносит Донбасс — все новости»

«В нарушение прямых предписаний минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса», — сказал он после очередного заседания группы.

Грызлов добавил, что Киев также не раскрывает свою позицию по данному вопросу, останавливая таким образом прогресс в урегулировании.

Кроме того, украинская делегация в ТГК не стала дезавуировать заявления своих военачальников, допустивших возможные нарушения мер по укреплению режима перемирия в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что украинские боевики обстреляли Горловку из тяжёлых миномётов. Они выпустили по посёлку шахты им. Гагарина (северная окраина Горловки) две мины калибра 120 мм.