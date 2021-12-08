Тирана, 8 декабря, 2021, 23:17 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2317 человек выявили 346 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране четыре пациента с COVID-19, выздоровели ещё 566. Об этом сообщило вечером 8 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Bjørn Christian Tørrissen Строящаяся большая мечеть в Тиране

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 202 641 случай заражения коронавирусом, 193 533 человека излечились, скончались 3126 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5982, из них около половины — 2993 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 156 пациентов. Отмечается стабилизация ситуации.