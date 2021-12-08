Скопье, 8 декабря, 2021, 23:14 — ИА Регнум. В Северной Македонии 8 декабря в результате обследования 3285 образцов было выявлено 419 новых носителей коронавируса, 211 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались девять пациентов с COVID-19, зарегистрировано 14 произошедших ранее летальных исходов.

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 218 914 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7688, 204 685 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5821.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.