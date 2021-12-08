Женева, Швейцария, 8 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» может замедлить темпы восстановления мировой экономики. Об этом заявила 8 декабря генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Wto.org ВТО

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По её мнению, основной причиной такого влияния нового штамма является сохраняющее неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире.

«Если мы не приложим серьёзных усилий для решения этой проблемы, мы по-прежнему будем сталкиваться с трудностями, которые в конечном счёте действительно будут представлять огромный риск для устойчивого восстановления мировой экономики», — заявила руководитель ВТО в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году с прежних 6% до 5,7%, в 2022 году — с 4,4% до 4,2%,

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