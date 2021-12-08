Вашингтон, 8 декабря, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Вопрос Украины и «действий России» у своих границ обсудил по телефону 8 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, заявив, что переговорщики «разделили обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи рядом с Украиной».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

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Отметив, что Вашингтон и Брюссель высказались в поддержку «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», представитель Госдепа заявил, что обе стороны считают виновницей «напряжённости» Россию. Поэтому Москва, отмечает Прайс, должна оставить «эскалацию», вернувшись к дипломатическому подходу урегулирования.

Упомянув Минские соглашения как самое верное средство «урегулирования конфликта в Донбассе», переговорщики «согласились с необходимостью оперативных и серьёзных мер против России в случае эскалации агрессии на Украине».