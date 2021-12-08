Копенгаген, 8 декабря, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Поздним вечером 8 декабря премьер-министр Дании Метте Фредериксен созвала пресс-конференцию, в ходе которой объявила о введении в стране новых жестких антиковидных ограничениях на фоне того, как в течение дня в стране был поставлен рекорд по числу инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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Как анонсировала премьер-министр с пятницы, 10 декабря, в стране вступит в силу следующие предписания:

«Ночные клубы и дискотеки будут закрыты. То же самое относится к местам, где проходят концерты с более чем 50 зрителями. Масочный режим вводится в закрытых ресторанах. Продажа алкоголя в ночное время запрещается».

Все общеобразовательные учреждения будут закрыты с 15 декабря по 4 января.