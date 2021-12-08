Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 21:27 — ИА Регнум. США придётся отказаться от политики санкций в силу меняющейся международной обстановки. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Что любопытно, я как бы не вижу, как они могут выйти из этого витка. Хотя, конечно, им придётся это сделать. Просто придётся. В силу своеобразного развития ситуации», — заявил Путин.