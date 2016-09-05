8 Декабря
 
14:41

Встреча Путина с Мицотакисом прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

14:32

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. kremlin.ru

14:29

Россия восстановила торговлю с Грецией после кризиса — Путин

Греция и Россия практически достигли предпандемийного объёма совместной торговли. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

14:27

Кириакос Мицотакис поблагодарил Владимира Путина за возможность посетить Сочи.

14:23

Президент России и премьер-министр Греции обсуждают «комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях». Также стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

14:22

Владимир Путин в Сочи проводит переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.