8 Декабря
14:41
Встреча Путина с Мицотакисом прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
14:32
14:29
Россия восстановила торговлю с Грецией после кризиса — Путин
Греция и Россия практически достигли предпандемийного объёма совместной торговли. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
14:27
Кириакос Мицотакис поблагодарил Владимира Путина за возможность посетить Сочи.
14:23
Президент России и премьер-министр Греции обсуждают «комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях». Также стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
14:22
Владимир Путин в Сочи проводит переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.