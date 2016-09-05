Президент РФ Владимир Путин 8 декабря в Сочи встретится с участниками Конгресса молодых учёных.

Конгресс, проходящий 8−10 декабря в сочинском парке науки и искусства «Сириус», является ключевым мероприятием Года науки и технологий в России.

В ходе встречи президент обсудит с молодыми учёными со всей страны вопросы привлечения талантливой молодёжи в сферу науки и реализацию Стратегии научно-технологического развития России.

Ещё одно мероприятие в рабочем графике президента РФ 8 декабря — переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны планируют обсудить вопросы российско-греческого сотрудничества.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.