Вашингтон, 8 декабря, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Вопрос об угрозе расширения НАТО на восток, поднятый президентом России Владимиром Путиным, США готовы обсудить в ближайшее время, сообщил 8 декабря журналистам американский президент Джо Байден. Анонс переговоров состоится в ближайшие дни — до 10 декабря.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

ИА REGNUM) сможем объявить о проведении встреч на высоком уровне». Джо Байден «Мы надеемся, что к пятнице (10 декабря — прим.) сможем объявить о проведении встреч на высоком уровне».

Американский лидер пояснил, что в этой встрече «по поводу опасений России относительно НАТО в целом» будут участвовать со стороны Запада не только США, но и их партнёры — как минимум четыре государства.

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Также будет обсуждаться вопрос, смогут ли Москва и Вашингтон «достичь каких-то договорённостей, касающихся снижения напряжённости на восточном фланге».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 декабря, в ходе видеоконференции с Байденом Путин заявил, что «НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

Также президент России сказал, что Москве нужны гарантии того, что альянс не будет расширять свои действия на восточном направлении и не станет размещать ударные наступательные системы вооружений в соседних с РФ странах.