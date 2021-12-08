Рим, 8 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 8 декабря, в Италии умерли134 472человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на86(днем ранее — на99), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на17 959(днем ранее — на15 756).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 152 264 — более8% населения страны. В настоящее время заражены249 214человек (на8320больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллионачеловек (более 76% населениястраны).