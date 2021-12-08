Москва, 8 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение поддержать новый порядок прохода, который начнет действовать со следующей недели, сообщила пресс-служба Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин вынес на обсуждение Совета Думы подготовленный комиссией по регламенту и обеспечению деятельности порядок прохода в здания палаты парламента. Он предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесённом заболевании, справки о ПЦР-тесте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, большая часть парламентариев и сотрудников аппарата уже предоставила данные о вакцинации или о перенесенном заболевании.

«Нам надо будет, если решение примем, уже со следующей недели исходить из того, что эти подходы, в первую очередь, коснутся наших коллег, которые приходят для выступления в Государственную думу из правительства, экспертов, тех, кто участвует в заседаниях», — уточнил Володин.