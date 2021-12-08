Курск, 8 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Курской области 8 декабря зарегистрировано 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 54 меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 78 тыс. 557 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 65 тыс. 24 пациента, в том числе 288 — за последние сутки.

Скончались 1863 человека. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.