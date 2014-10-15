Берн, 8 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в Европе к началу 2022 года. Такой прогноз приводится в опубликованном 8 декабря еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об эпидемической ситуации в мире.

Phil.cdc.gov Модель коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван штаммом «Омикрон», то он станет доминирующим в Европе, составляя более 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года», — говорится в материале.

В ВОЗ уточняют, что к такому выводу специалисты пришли, основываясь на предположениях относительно сроков распространения нового штамма, а также принимая во внимание меры противодействия вирусу, принимаемые в европейском регионе.

Согласно данным ВОЗ, на сегодняшний день штамм коронавируса «Омикрон» выявлен на территории уже 57 стран мира.