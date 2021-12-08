Иерусалим, 8 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. За 7 декабря в Израиле подтверждены 796 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Днем ранее сообщалось про 719 случаев, еще сутками раньше — про 521 случай.

За 7 декабря обработано 115 516 анализов на коронавирус (днем ранее — 114 055), положительными оказались 0,75% (днем ранее — 0,68%). Коэффициент заражений увеличился за сутки с 1,02 до 1,07.

В больницах остаются 142 пациента, на ИВЛ 59 человек.

За сутки умер один пациент, число жертв коронавируса достигло 8210.

К утру 8 декабря вторую дозу вакцины получили 5 785 098 жителей страны, при этом ревакцинацию прошли 4 108 460.

Штамм «Омикрон» подтвержден у 21 жителя страны.