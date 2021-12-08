Москва, 8 декабря, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась в два раза по сравнению с пиковыми показателями. Об этом заявил 8 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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«В Москве заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза. Количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40%», — сказал он в ходе осмотра ремонта корпуса резервного госпиталя в КВЦ «Сокольники».

Собянин подчеркнул, что, несмотря на снижение заболеваемости, резервные коронавирусные госпитали в Москве должны оставаться высокой степени готовности.

Дополнительный коечный фонд необходим для того, чтобы в пиковые периоды заболеваемости задействовать как можно меньше места в больницах, оказывающих плановую медицинскую помощь.