Рига, 8 декабря, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В латвийских школах зафиксирована нехватка быстрых тестов на коронавирус, использование которых является обязательным условием для очного обучения. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv с ссылкой на руководство ряда учебных заведений столицы.

Pixabay.com Тест

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Отмечается, что экспресс-тесты в некоторых латвийских школах появились еще 17 ноября 2021 года, но официально массово использовать их начали 26 ноября для проверки вакцинированных старшеклассников.

Однако, как признал директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Приекулис, экспресс-тесты закончились в его школе еще в начале декабря, а новых так и не завезли: «Прошлая неделя — не было ни одного теста. У меня учится 747 учеников, значит, если на одну неделю — надо 747 тестов, до этого решения надо было тестировать два раза — надо 1500».

Экспресс-тесты школам нужны еще и для того, чтобы вакцинированные школьники могли ходить в школу, если стали контактными лицами. В таком случае они каждое утро — семь дней подряд — должны сдавать экспресс-тесты. Их обязана предоставить школа.

То, что экспресс-тестов не хватает или их просто нет, Rus. LSM подтвердили как в других школах, так и в Профсоюзе работников образования и науки Латвии.

«Вот и дождались такого момента, что из-за нехватки тестов появились классы, целые школы, которые все ближе, к сожалению, к удаленному процессу обучения — если кто-то заболеет и не будет этих тестов», — выразила свою обеспокоенность происходящим глава профсоюза Инга Ванага.

Поставками экспресс-тестов в школы страны занимаются только две лаборатории — Bior и Gulbja laboratoija. Но причина нехватки тестов не в них, уверили в Инспекции здравоохранения.

«Нам не повезло с тем, что произошло ежегодное событие — «черная пятница», когда идет много всяких заказов по всему миру. К сожалению, доставка пока не добралась именно до Риги, до Латвии. Весь этот груз для двух лабораторий пришел в Амстердам, пришлось вести автотранспортом через границу со всеми дополнительными процедурами, поэтому произошла такая задержка», — пояснила руководитель департамента стратегического планирования Инспекции здравоохранения Алла Ноготкова.

В инспекции здравоохранения обещают, что до 12 декабря 2021 года экспресс-тесты доставят во все школы Латвии.