Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Положительно оценил президент РФ Владимир Путин прошедшие накануне, 7 декабря, переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Президент России 8 декабря сказал журналистам, что «беседа была открытой, предметной и конструктивной».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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По итогам встречи с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, Путин провёл пресс-конференцию, на которой журналистов интересовал характер переговоров с Байденом.

Президент выразил надежду на то, что и в Вашингтоне столь же положительно оценили переговоры. Он добавил, что, по его оценке, «есть возможность продолжить этот диалог», и что хотелось бы такого же настроя с американской стороны.

Путин уточнил, что на переговорах с Байденом обсуждался широкий круг тем, включающих кибербезопасность и другие аспекты сферы безопасности, ядерную сделку с Ираном, действия НАТО.