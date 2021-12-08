Москва, 8 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Сохранение актуальности минских соглашений и отсутствие новых санкций США против «Северного потока-2» являются провалом политики Киева. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

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«Собственно, провал Украины обозначился очень определённо», — заявил эксперт.

«Ведь Киев при Зеленском ставил перед собой две цели: в сотрудничестве с западными партнёрами заблокировать «Северный поток-2» и пересмотреть Минские соглашения», — пояснил Неменский.

«И хотя Путин с Байденом по основному комплексу вопросов договорились договариваться дальше (что в нынешних условиях тоже очень значимо), как раз по этим темам результат уже есть», — заключил политолог.

Напомним, что 7 декабря состоялись переговоры между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом в дистанционном формате по защищенным каналам связи.