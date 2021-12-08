Москва, 8 декабря, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Украинская политика — это политика «тотального фейка». Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «О чем говорил Владимир Путин с Джо Байденом — все новости»

«Переговоры Путина и Байдена — в той их части, которая была связана с Украиной — продемонстрировали, что международная политика вокруг украинских проблем становится всё более похожей на саму Украину», — заявил эксперт.

«Если Киев проводит фиктивную политику, формируя её в основном в публичных выступлениях и иногда на бумаге, но не в реальных действиях, то и с ним начинают поступать так же», — пояснил политолог.

«Политика тотального фейка. Вот провели кампанию по запугиванию всех и вся скорым вторжением России, теперь победно заявляют, что успешно надавили на Москву и войны не будет», — отметил Неменский.

«Вроде как победа, но абсолютно на пустом месте. И что Киеву с этим делать? Поддерживать и тоже играть в весь этот цирк, так как это единственное, что может прикрыть провал всей политики на российском направлении», — заключил эксперт.

Напомним, что 7 декабря прошли онлайн-переговоры между главами двух держав — России и США.