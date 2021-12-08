Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. США и Россия будут сотрудничать в сфере международной безопасности, организовав для этих целей новую структуру. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели. Мы передадим это американской стороне на рассмотрение», — заявил Путин.

«Договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет этим профессионально заниматься», — указал он.