Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, комментируя вопрос о гипотетической агрессии со стороны России в отношении Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдалённой перспективе», — заявил Путин.

Он отметил, что Россию не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, так как это угрожает размещением в этой стране военных контингентов.

Президент также отметил, что российская сторона постоянно обсуждает вопрос с западными партнёрами.