Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Россия оказала широкую поддержку Греции в борьбе с лесными пожарами. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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«Мы рассмотрели вопросы, касающиеся взаимодействия в сфере чрезвычайного реагирования. Летом этого года, как известно, Греция столкнулась с тяжёлыми, масштабными лесными пожарами, и Россия не могла остаться безучастной, хотя и сама в это время занималась ликвидацией лесных пожаров на обширных лесных массивах в Сибири и на Дальнем Востоке», — заявил Путин.

«Российская сторона направила в Грецию для пожаротушения специализированную авиатехнику, и наши специалисты работали там достаточно долгое время». — указал он.