Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Россия выполнит все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Грецию. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Греция

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«Особое внимание в ходе переговоров было уделено такой ключевой области двухстороннего сотрудничества, как энергетика. Россия обеспечивает более 40% потребности Греции в природном газе. Поставки осуществляются, в том числе, по новому трубопроводу «Турецкий поток». В текущем году увеличили наш экспорт более чем на 12% до 3 млрд кубометров», — заявил Путин.

«При этом Россия всегда добросовестно и в полном объёме выполняет свои контрактные обязательства, как перед греческими, так и перед другими европейскими потребителями. Мы, естественно, и дальше продолжим гарантировать бесперебойные поставки энергоносителей. Более того, готовы к наращиванию к взаимовыгодному сотрудничеству в данной сфере», — указал он.