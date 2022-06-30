Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Россия надеется на поддержку Грецией заявки Моксвы на проведение выставки ЭКСПО. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Молодые учёные и международная повестка: рабочий день Путина – все новости»

«В ходе переговоров я также выразил надежду, что Греция поддержит нашу заявку Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО на 2030», — заявил Путин.

«Подчеркну, что наша страна уже на протяжении 170 лет является неизменным участником таких выставок», — указал он.