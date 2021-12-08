Москва, 8 декабря, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Американцы прекрасно понимают все сигналы из Москвы, направляемые в адрес Киева. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUMполитолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

White House Джо Байден и Владимир Путин

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«Очевидно, концентрация российских войск на украинских границах — эта превентивная мера», — заявил эксперт.

«Эта мера должна послать Киеву простой сигнал Москвы: не стоит возобновлять активные боевые действия против непризнанных республик Донбасса», — пояснил Бышок.

«Этого не могут не понимать в Вашингтоне, хотя публично и высказывают озабоченность возможностью именно открытого российского военного вторжения» — заключил эксперт.

Напомним, что в преддверии переговоров между президентами России и США представители американских элит неоднократно угрожали России санкциями и иными действиями в случае «агрессии» против Украины.