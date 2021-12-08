Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В России будут рады видеть греческих предпринимателей на ближайших экономических форумах. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Греческие бизнесмены всегда участвуют в работе Петербургского международного экономического форума, и мы будем рады, я сказал об этом сегодня нашему гостю, если мы увидим греческих партнёров на Петербурском экономическом форуме, либо на Восточном экономическом форуме», — заявил Путин.