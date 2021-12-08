Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Российские компании готовы развивать инфраструктуру Греции. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Путин

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«Российские инвестиции в Греции составляют почти 650 млн долларов, при этом наши компании проявляют готовность к дальнейшей реализации совместных проектов, в том числе по развитию инфраструктуры на территории Греции, а также наращиванию капиталовложений в другие отрасли экономики», — заявил Путин.