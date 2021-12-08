Рига, 8 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Не вакцинированным против коронавируса Covid-19 латвийцам будет сложно сохранить статус безработного, поскольку отсутствие ковид-сертификата не будет достаточным оправданием для отказа от предлагаемой биржой труда работы.

Об этом сообщил портал rus.delfi.lvсо ссылкой на директора Государственного агентства занятости (ГАЗ) Латвии Эвиту Симсоне. По ее словам, если у безработного имеется соответствующий опыт, образование, но он не вакцинирован или не может предъявить действующий сертификат о перенесенном заболевании, отныне это не будет считаться достаточной причиной для отказа от предлагаемой вакансии.

При этом Симсоне подчеркнула, что у таких людей будет возможность самостоятельно искать подходящую работу, которую можно выполнять без ковид-сертификата.

Она отметила, что ГАЗ еще не зафиксировало роста числа безработных после 15 ноября 2021 года, когда вступило в силу требование обязательной вакцинации против Covid-19 всех служащих публичного сектора.

Прошло слишком мало времени и пока нельзя сделать объективных выводов о том, что является причиной невозвращения людей на рынок труда, добавила Симсоне.