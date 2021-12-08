Таллин, 8 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса детей возраста с 5 до 11 лет в Эстонии начнется во второй половине декабря 2021 года, она будет проходить у семейных врачей и в кабинетах вакцинации при больницах. Об этом сообщило министерство социальных дел страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Выбор в пользу семейных врачейвице-канцлерминистерства социальных дел по вопросам здравоохранения Хейди Аласеппобъяснила так: «Для нас важно, чтобы дети и родители чувствовали себя комфортно, могли задать вопросы своему врачу и развеять сомнения».

Детей будут вакцинировать препаратом Comirnaty от американо-немецкого производителя Pfizer/BioNTech. Препарат содержит в три раза меньше действующего вещества, чем вакцина для взрослых. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые по рекомендации комиссии по иммунопрофилактике вводят с интервалом в шесть недель.

Компания Pfizer пообещала доставить в Эстонию первые 36 000 доз вакцины от COVID-19 в середине нынешнего декабря. В январе 2022 года ожидается еще 54 000 доз вакцины.